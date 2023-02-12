Ryan Sweeney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Sweeney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryan Sweeney kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryan Sweeney ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ryan Sweeney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Sweeney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ryan Sweeney

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Sweeney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Sweeney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Sweeney 15 Nisan 1997 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İrlanda,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ryan Joseph Sweeney şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Sweeney Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI Sports Management yapmaktadır. Ryan Sweeney, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ryan Sweeney'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Sweeneyboyu ve yaşı kaç

Ryan Sweeney Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ryan Sweeney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Ryan Sweeney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Sweeney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2015 yılında AFC Wimbledon

5 Ağu 2016 yılında Stoke

20 Ocak 2017 yılında Bristol Rovers

31 Mayıs 2017 yılında Stoke

4 Ağu 2017 yılında Bristol Rovers

31 Mayıs 2018 yılında Stoke

3 Ağu 2018 yılında Mansfield Town

28 Ocak 2019 yılında Stoke

29 Ocak 2019 yılında Mansfield Town

1 Temmuz 2021 yılında Dundee FC

Ryan Sweeney kimdir

Ryan Sweeney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Sweeney şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AFC Wimbledon (2005-2/2015)

Ryan Sweeney Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U21 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Ryan Sweeney nereli

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