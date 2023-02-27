Ryan Trotman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Trotman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryan Trotman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryan Trotman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ryan Trotman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Trotman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryan Trotman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Trotman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Trotman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Trotman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Trotman 27 Haziran 1999 tarihinde Enschede şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Barbados,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Ryan Lara Trotman şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Trotman Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESA & GFM yapmaktadır. Ryan Trotman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kauno Zalgiris futbol takımında oynamaktadır. FK Kauno Zalgiris takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Trotman'nin FK Kauno Zalgiris ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryan Trotman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Trotman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Ryan Trotman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Trotman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Twente Altya

1 Temmuz 2016 yılında FC Twente U19

1 Temmuz 2017 yılında FC Twente U21

26 Temmuz 2019 yılında FC Den Bosch

25 Ocak 2022 yılında Kauno Zalgiris

Ryan Trotman kimdir

Ryan Trotman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Trotman şuan FK Kauno Zalgiris takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

EMOS, Quick '20, FC Twente (2010-2018)

Ryan Trotman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Barbados takımında 12 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ryan Trotman nereli

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