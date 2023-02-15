Ryan Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryan Williams kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryan Williams ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ryan Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ryan Williams

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Williams 8 Nisan 1991 tarihinde Birkenhead şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ryan Anthony Williams şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Williams Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ryan Williams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Williams'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Williamsboyu ve yaşı kaç

Ryan Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ryan Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Ryan Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2010 yılında Colwyn Bay

1 Temmuz 2010 yılında Llandudno

1 Mayıs 2011 yılında Colwyn Bay

1 Temmuz 2011 yılında Rhyl

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

18 Ekim 2012 yılında FC Morecambe

1 Temmuz 2015 yılında Brentford

1 Şubat 2016 yılında Inverness Cal.

19 Temmuz 2016 yılında Ottawa Fury

7 Şubat 2018 yılında Paysandu SC

18 Haziran 2018 yılında Kulüpsüz

13 Eylül 2018 yılında Tranmere Rovers

14 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2019 yılında Hartford

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

25 Ağu 2020 yılında AFC Eskilstuna

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2022 yılında AFC Eskilstuna

Ryan Williams kimdir

Ryan Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Williams şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Ryan Williams nereli

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