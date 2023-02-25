Ryan Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Williams 28 Ekim 1993 tarihinde Subiaco şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Ryan Dale Williams şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Williams Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryan Williams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Williams'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ryan Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Portsmouth U18

1 Temmuz 2011 yılında FC Portsmouth

1 Ocak 2012 yılında Fulham

14 Şubat 2013 yılında FC Gillingham

7 Mart 2013 yılında Fulham

3 Ağustos 2013 yılında Oxford United

31 Mayıs 2014 yılında Fulham

2 Ekim 2014 yılında FC Barnsley

2 Aralık 2014 yılında Fulham

26 Temmuz 2015 yılında FC Barnsley

1 Temmuz 2017 yılında Rotherham

1 Temmuz 2019 yılında FC Portsmouth

1 Temmuz 2021 yılında Oxford United

1 Temmuz 2022 yılında Perth Glory

Ryan Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Williams şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ryan Williams Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Portsmouth, FC Fulham

Avustralya U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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