Ryo Hatsuse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryo Hatsuse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryo Hatsuse kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryo Hatsuse ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ryo Hatsuse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryo Hatsuse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryo Hatsuse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryo Hatsuse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryo Hatsuse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryo Hatsuse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryo Hatsuse 10 Temmuz 1997 tarihinde Kishiwada, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 初瀬 亮 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryo Hatsuse Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryo Hatsuse, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 5 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Ryo Hatsuse'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryo Hatsuse Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hatsuseryo/

Ryo Hatsuse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryo Hatsuse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Ryo Hatsuse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryo Hatsuse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Gamba Osaka

5 Ocak 2019 yılında Vissel Kobe

5 Eylül 2019 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2020 yılında Vissel Kobe

Ryo Hatsuse kimdir

Ryo Hatsuse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryo Hatsuse şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Osaka Andrews FC, Gamba Osaka Jr Yth (2010-2012), Gamba Osaka Yth (2013-2015)

Ryo Hatsuse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya A21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ryo Hatsuse nereli

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