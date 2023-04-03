Ryo Nishimura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryo Nishimura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryo Nishimura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryo Nishimura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryo Nishimura 1 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 西村 涼 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryo Nishimura Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Ryo Nishimura'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ryo Nishimura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryo Nishimura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryo Nishimura şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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