Ryo Tanada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryo Tanada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryo Tanada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryo Tanada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryo Tanada 19 Haziran 2003 tarihinde Hiroshima, Hiroshima şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 棚田 遼 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryo Tanada Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBALL FootBiz Consulting yapmaktadır. Ryo Tanada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ryo Tanada'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Ryo Tanada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryo Tanada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryo Tanada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryo Tanada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Sanf. Hiroshima

Ryo Tanada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryo Tanada şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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