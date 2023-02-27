Ryoga Sato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryoga Sato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryoga Sato kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryoga Sato ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ryoga Sato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryoga Sato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryoga Sato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryoga Sato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryoga Sato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryoga Sato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryoga Sato 20 Şubat 1999 tarihinde Fukuoka, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 佐藤 凌我 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryoga Sato Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NP&MR yapmaktadır. Ryoga Sato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ryoga Sato'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Ryoga Sato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryoga Sato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Ryoga Sato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryoga Sato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Meiji Uni

4 Eylül 2020 yılında Tokyo Verdy

31 Ocak 2021 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2021 yılında Tokyo Verdy

9 Ocak 2023 yılında Avispa Fukuoka

Ryoga Sato kimdir

Ryoga Sato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryoga Sato şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Ryoga Sato nereli

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