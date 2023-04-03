Ryoga Tanaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryoga Tanaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryoga Tanaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryoga Tanaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryoga Tanaka 20 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田中 涼月 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryoga Tanaka Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Ryoga Tanaka'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ryoga Tanaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryoga Tanaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2023 yılında Takushoku Univ.
Ryoga Tanaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryoga Tanaka şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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