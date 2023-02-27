Ryoma Watanabe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryoma Watanabe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryoma Watanabe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryoma Watanabe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryoma Watanabe 2 Ekim 1996 tarihinde Higashimatsuyama, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 渡辺 凌磨 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryoma Watanabe Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Athleteplus yapmaktadır. Ryoma Watanabe, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ryoma Watanabe'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryoma Watanabe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/w_ryoma/

Ryoma Watanabe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryoma Watanabe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryoma Watanabe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryoma Watanabe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Waseda Univ.

26 Ağustos 2015 yılında Ingolstadt II

8 Temmuz 2018 yılında Albirex Niigata

7 Ocak 2020 yılında Monte. Yamagata

9 Ocak 2021 yılında FC Tokyo

Ryoma Watanabe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryoma Watanabe şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Ryoma Watanabe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 3 gol atmıştır.

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