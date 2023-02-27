Ryonosuke Kabayama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryonosuke Kabayama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryonosuke Kabayama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryonosuke Kabayama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryonosuke Kabayama 17 Eylül 2002 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 樺山 諒乃介 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryonosuke Kabayama Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS JAPAN yapmaktadır. Ryonosuke Kabayama, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ryonosuke Kabayama'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Ryonosuke Kabayama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryonosuke Kabayama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryonosuke Kabayama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryonosuke Kabayama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2020 yılında Yokohama F. M.

31 Ocak 2021 yılında Kokoku HS

1 Şubat 2021 yılında Yokohama F. M.

22 Temmuz 2021 yılında Monte. Yamagata

31 Ocak 2022 yılında Yokohama F. M.

12 Temmuz 2022 yılında Monte. Yamagata

31 Ocak 2023 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2023 yılında Sagan Tosu

Ryonosuke Kabayama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryonosuke Kabayama şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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