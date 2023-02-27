Ryosuke Shindo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryosuke Shindo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryosuke Shindo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryosuke Shindo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryosuke Shindo 7 Haziran 1996 tarihinde Sapporo, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 進藤 亮佑 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryosuke Shindo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Ryosuke Shindo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ryosuke Shindo'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryosuke Shindo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/r.shindo_official/

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Ryosuke Shindo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryosuke Shindo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.90 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ryosuke Shindo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryosuke Shindo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında C'dole Sapporo

9 Ocak 2021 yılında Cerezo Osaka

Ryosuke Shindo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryosuke Shindo şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ryosuke Shindo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hokkaido Consadole Sapporo U-18

Japonya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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