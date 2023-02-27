Ryosuke Yamanaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryosuke Yamanaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryosuke Yamanaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryosuke Yamanaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryosuke Yamanaka 20 Nisan 1993 tarihinde Kashiwa, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山中 亮輔 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryosuke Yamanaka Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Athleteplus yapmaktadır. Ryosuke Yamanaka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ryosuke Yamanaka'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryosuke Yamanaka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Ryo6yama

Ryosuke Yamanaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryosuke Yamanaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ryosuke Yamanaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryosuke Yamanaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Kashiwa Reysol

1 Ocak 2014 yılında JEF Utd. Chiba

31 Aralık 2014 yılında Kashiwa Reysol

1 Ocak 2017 yılında Yokohama F. M.

10 Ocak 2019 yılında Urawa Reds

9 Ocak 2022 yılında Cerezo Osaka

Ryosuke Yamanaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryosuke Yamanaka şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ryosuke Yamanaka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kashiwa Reysol (bis 3/2011)

Japonya takımında 4 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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