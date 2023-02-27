Ryota Aoki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryota Aoki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryota Aoki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryota Aoki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryota Aoki 6 Mart 1996 tarihinde Machida, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 青木 亮太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryota Aoki Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HEROE yapmaktadır. Ryota Aoki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Ryota Aoki'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryota Aoki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryota Aoki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryota Aoki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryota Aoki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Nagoya Grampus

23 Ekim 2020 yılında Omiya Ardija

31 Ocak 2021 yılında Nagoya Grampus

1 Şubat 2021 yılında H. C. Sapporo

Ryota Aoki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryota Aoki şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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