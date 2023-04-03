Ryota Hieda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryota Hieda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ryota Hieda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryota Hieda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.