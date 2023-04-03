Ryota Hieda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryota Hieda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryota Hieda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryota Hieda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryota Hieda 10 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 稗田 凌太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryota Hieda Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Fukuoka University futbol takımında oynamaktadır. Fukuoka University takımına - tarihinde katılmıştır. Ryota Hieda'nin Fukuoka University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ryota Hieda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryota Hieda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryota Hieda şuan Fukuoka University takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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