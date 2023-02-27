Ryota Nagaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryota Nagaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryota Nagaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryota Nagaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryota Nagaki 4 Haziran 1988 tarihinde Yokohama, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 永木 亮太 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryota Nagaki Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBALL FootBiz Consulting yapmaktadır. Ryota Nagaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ryota Nagaki'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryota Nagaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryota Nagaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ryota Nagaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryota Nagaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2007 yılında Chuo University

1 Temmuz 2010 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2011 yılında Chuo University

1 Şubat 2011 yılında Shonan Bellmare

1 Ocak 2016 yılında Kashima Antlers

9 Ocak 2022 yılında Shonan Bellmare

11 Temmuz 2022 yılında Nagoya Grampus

31 Ocak 2023 yılında Shonan Bellmare

Ryota Nagaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryota Nagaki şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ryota Nagaki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jordi Kawasaki Jr (1998-1999), FC Nara (2000), Kawasaki Frontale Jr Yth (2001-2003), Kawasaki Frontale Yth (2004-2006), Chuo University (2007-2010)

Japonya takımında 7 numaralı formasıyla 11 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.