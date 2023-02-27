Ryota Oshima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryota Oshima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryota Oshima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryota Oshima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryota Oshima 23 Ocak 1993 tarihinde Shizuoka, Shizuoka şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大島 僚太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryota Oshima Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryota Oshima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 1 Şubat 2011 tarihinde katılmıştır. Ryota Oshima'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryota Oshima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryota Oshima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ryota Oshima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryota Oshima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Kawasaki Front.

Ryota Oshima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryota Oshima şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Ryota Oshima Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya takımında 6 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Japonya Olimpiyat takımında 8 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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