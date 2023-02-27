Ryotaro Araki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryotaro Araki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryotaro Araki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryotaro Araki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryotaro Araki 29 Ocak 2002 tarihinde ---, Kumamoto şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 荒木 遼太郎 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryotaro Araki Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Ryotaro Araki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Ryotaro Araki'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryotaro Araki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.ryotaro_official/

Ryotaro Araki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryotaro Araki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryotaro Araki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryotaro Araki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Kashima Antlers

Ryotaro Araki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryotaro Araki şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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