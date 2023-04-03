Ryotaro Hironaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryotaro Hironaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryotaro Hironaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryotaro Hironaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryotaro Hironaga 9 Ocak 1990 tarihinde Nishitokyo, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 廣永 遼太郎 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryotaro Hironaga Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryotaro Hironaga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ryotaro Hironaga'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryotaro Hironaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryotaro Hironaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryotaro Hironaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryotaro Hironaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2008 yılında FC Tokyo

1 Mart 2008 yılında Yoko. Musashino

31 Aralık 2008 yılında FC Tokyo

12 Ağustos 2009 yılında Fagiano Okayama

31 Ocak 2010 yılında FC Tokyo

13 Ağustos 2014 yılında Kataller Toyama

31 Ocak 2015 yılında FC Tokyo

1 Şubat 2015 yılında Sanf. Hiroshima

9 Ocak 2021 yılında Vissel Kobe

Ryotaro Hironaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryotaro Hironaga şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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