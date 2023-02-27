Ryotaro İshida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryotaro İshida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryotaro İshida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryotaro İshida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryotaro İshida 13 Aralık 2001 tarihinde ---, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 石田 凌太郎 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryotaro İshida Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Imagent Inc. yapmaktadır. Ryotaro İshida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Ryotaro İshida'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryotaro İshida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryotaro İshida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryotaro İshida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryotaro İshida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Nagoya Grampus

1 Şubat 2022 yılında Tokushima Vort.

14 Nisan 2022 yılında Nagoya Grampus

Ryotaro İshida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryotaro İshida şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

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