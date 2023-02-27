Ryotaro İto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryotaro İto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryotaro İto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryotaro İto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryotaro İto 6 Şubat 1998 tarihinde Osaka, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 伊藤 涼太郎 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryotaro İto Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Ryotaro İto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ryotaro İto'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryotaro İto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryotaro İto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryotaro İto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryotaro İto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Urawa Reds

8 Eylül 2017 yılında Mito HollyHock

31 Ocak 2019 yılında Urawa Reds

1 Şubat 2019 yılında Oita Trinita

31 Ocak 2020 yılında Urawa Reds

8 Temmuz 2021 yılında Mito HollyHock

31 Ocak 2022 yılında Urawa Reds

1 Şubat 2022 yılında Albirex Niigata

Ryotaro İto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryotaro İto şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ryotaro İto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avanti Kansai FC, Cerezo Osaka Yth (2010-2012), Tsuyama Sakuyo HS (2013-2015)

Japonya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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