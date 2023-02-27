Ryotaro Meshino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryotaro Meshino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryotaro Meshino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryotaro Meshino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ryotaro Meshino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryotaro Meshino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryotaro Meshino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryotaro Meshino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryotaro Meshino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryotaro Meshino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryotaro Meshino 18 Haziran 1998 tarihinde Izumisano, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 食野 亮太郎 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryotaro Meshino Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Ryotaro Meshino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ryotaro Meshino'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryotaro Meshino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rytr_msn0618

http://www.instagram.com/rytrmsn0618/

Ryotaro Meshino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryotaro Meshino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Ryotaro Meshino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryotaro Meshino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Gamba Osaka

8 Ağustos 2019 yılında Man. City

30 Ağustos 2019 yılında Heart of Midl.

31 Mayıs 2020 yılında Man. City

1 Eylül 2020 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2021 yılında Man. City

2 Ağustos 2021 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2022 yılında Man. City

11 Temmuz 2022 yılında Gamba Osaka

Ryotaro Meshino kimdir

Ryotaro Meshino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryotaro Meshino şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joinus FC Osaka, Andrews FC Osaka, Gamba Osaka Jr Yth (2011-2013), Gamba Osaka Yth (2014-2016)

Ryotaro Meshino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya U23 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Japonya U22 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Ryotaro Meshino nereli

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