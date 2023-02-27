Ryotaro Nakamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryotaro Nakamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryotaro Nakamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryotaro Nakamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryotaro Nakamura 27 Eylül 1997 tarihinde Niigata, Niigata şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中村 亮太朗 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryotaro Nakamura Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryotaro Nakamura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ryotaro Nakamura'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryotaro Nakamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryotaro Nakamura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryotaro Nakamura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryotaro Nakamura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Chuo University

31 Mayıs 2019 yılında Ventforet Kofu

31 Ocak 2020 yılında Chuo University

1 Şubat 2020 yılında Ventforet Kofu

9 Ocak 2022 yılında Kashima Antlers

Ryotaro Nakamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryotaro Nakamura şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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