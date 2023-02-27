Ryotaro Takeuchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryotaro Takeuchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ryotaro Takeuchi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryotaro Takeuchi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.