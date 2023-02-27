Ryotaro Takeuchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryotaro Takeuchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryotaro Takeuchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryotaro Takeuchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryotaro Takeuchi 5 Eylül 2004 tarihinde Nagoya, Aichi şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 竹内 諒太郎 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryotaro Takeuchi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Criacao Shinjuku futbol takımında oynamaktadır. Criacao Shinjuku takımına 21 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ryotaro Takeuchi'nin Criacao Shinjuku ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.
Ryotaro Takeuchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryotaro Takeuchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2023 yılında Sagan Tosu
21 Şubat 2023 yılında Criac. Shinjuku
31 Ocak 2024 yılında Sagan Tosu
Ryotaro Takeuchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryotaro Takeuchi şuan Criacao Shinjuku takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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