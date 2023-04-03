Ryotaro Toyoshima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryotaro Toyoshima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryotaro Toyoshima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryotaro Toyoshima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryotaro Toyoshima {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryotaro Toyoshima Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Ryotaro Toyoshima'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ryotaro Toyoshima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryotaro Toyoshima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryotaro Toyoshima şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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