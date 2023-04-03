Ryotaro Toyoshima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryotaro Toyoshima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ryotaro Toyoshima kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryotaro Toyoshima ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.