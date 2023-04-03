Ryotaro Tsunoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryotaro Tsunoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryotaro Tsunoda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryotaro Tsunoda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryotaro Tsunoda 27 Haziran 1999 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 角田 涼太朗 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryotaro Tsunoda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Ryotaro Tsunoda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ryotaro Tsunoda'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Ryotaro Tsunoda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryotaro Tsunoda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryotaro Tsunoda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryotaro Tsunoda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Tsukuba Univ.

9 Ekim 2020 yılında Yokohama F. M.

31 Ocak 2021 yılında Tsukuba Univ.

12 Temmuz 2021 yılında Yokohama F. M.

Ryotaro Tsunoda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryotaro Tsunoda şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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