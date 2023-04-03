Ryoya Hidaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryoya Hidaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ryoya Hidaka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryoya Hidaka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.