Ryoya Hidaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryoya Hidaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryoya Hidaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryoya Hidaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryoya Hidaka 11 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryoya Hidaka Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına - tarihinde katılmıştır. Ryoya Hidaka'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ryoya Hidaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryoya Hidaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryoya Hidaka şuan Kansai University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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