Ryoya İnoue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryoya İnoue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryoya İnoue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryoya İnoue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryoya İnoue 21 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 井上 燎哉 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryoya İnoue Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2019 tarihinde katılmıştır. Ryoya İnoue'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ryoya İnoue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryoya İnoue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2019 yılında Ritsumeikan Uni
Ryoya İnoue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryoya İnoue şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.
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