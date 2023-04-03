Ryoya Kawaida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryoya Kawaida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryoya Kawaida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryoya Kawaida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryoya Kawaida 8 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 川井田 稜弥 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryoya Kawaida Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Avispa Fukuoka U18 futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Ryoya Kawaida'nin Avispa Fukuoka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ryoya Kawaida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryoya Kawaida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryoya Kawaida şuan Avispa Fukuoka U18 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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