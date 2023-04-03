Ryoya Kawaida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryoya Kawaida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ryoya Kawaida kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryoya Kawaida ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.