Ryoya Morishita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryoya Morishita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryoya Morishita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryoya Morishita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryoya Morishita 11 Nisan 1997 tarihinde Kakegawa, Shizuoka şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 森下 龍矢 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryoya Morishita Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryoya Morishita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ryoya Morishita'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryoya Morishita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryoya Morishita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryoya Morishita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryoya Morishita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2020 yılında Sagan Tosu

9 Ocak 2021 yılında Nagoya Grampus

Ryoya Morishita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryoya Morishita şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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