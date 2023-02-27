Ryoya Yamashita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryoya Yamashita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryoya Yamashita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryoya Yamashita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryoya Yamashita 19 Ekim 1997 tarihinde ---, Shizuoka şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山下 諒也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryoya Yamashita Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ryoya Yamashita'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryoya Yamashita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryoya Yamashita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryoya Yamashita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryoya Yamashita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Nipp. Sp. Sc. U

14 Şubat 2020 yılında Tokyo Verdy

9 Ocak 2022 yılında Yokohama FC

Ryoya Yamashita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryoya Yamashita şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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