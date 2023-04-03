Ryu İdo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryu İdo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryu İdo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryu İdo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryu İdo 29 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryu İdo Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına - tarihinde katılmıştır. Ryu İdo'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ryu İdo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryu İdo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryu İdo şuan Kansai University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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