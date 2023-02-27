Ryu Takao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryu Takao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryu Takao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryu Takao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryu Takao 9 Kasım 1996 tarihinde ---, Aichi şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 高尾 瑠 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryu Takao Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryu Takao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Ryu Takao'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryu Takao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryu Takao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryu Takao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryu Takao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Kwansei Gakuin

1 Şubat 2019 yılında Gamba Osaka

Ryu Takao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryu Takao şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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