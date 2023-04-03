Ryudai Maeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryudai Maeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryudai Maeda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryudai Maeda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryudai Maeda 20 Mayıs 2002 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 前田 龍大 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryudai Maeda Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Ryudai Maeda'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ryudai Maeda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryudai Maeda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryudai Maeda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryudai Maeda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Kansai Univ.

Ryudai Maeda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryudai Maeda şuan Kansai University takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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