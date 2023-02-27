Ryuho Kikuchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryuho Kikuchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryuho Kikuchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryuho Kikuchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryuho Kikuchi 9 Aralık 1996 tarihinde Kamaishi, Iwate şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 菊池 流帆 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryuho Kikuchi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Astonick yapmaktadır. Ryuho Kikuchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 4 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ryuho Kikuchi'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Ryuho Kikuchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryuho Kikuchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryuho Kikuchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryuho Kikuchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Osaka Uni H&SS

1 Şubat 2019 yılında Reno. Yamaguchi

4 Ocak 2020 yılında Vissel Kobe

Ryuho Kikuchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryuho Kikuchi şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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