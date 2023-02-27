Ryuji İzumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryuji İzumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryuji İzumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryuji İzumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryuji İzumi 6 Kasım 1993 tarihinde Yokkaichi, Mie şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 和泉 竜司 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryuji İzumi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ryuji İzumi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ryuji İzumi'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Ryuji İzumi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/izuryu1106/

Ryuji İzumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryuji İzumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryuji İzumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryuji İzumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2016 yılında Nagoya Grampus

4 Ocak 2020 yılında Kashima Antlers

9 Ocak 2023 yılında Nagoya Grampus

Ryuji İzumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryuji İzumi şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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