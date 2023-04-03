Ryunosuke Hanamatsu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryunosuke Hanamatsu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryunosuke Hanamatsu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryunosuke Hanamatsu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryunosuke Hanamatsu 23 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 花松 隆之祐 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryunosuke Hanamatsu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Ryunosuke Hanamatsu'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ryunosuke Hanamatsu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryunosuke Hanamatsu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryunosuke Hanamatsu şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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