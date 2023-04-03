Ryunosuke Nagai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryunosuke Nagai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryunosuke Nagai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryunosuke Nagai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryunosuke Nagai 12 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 永井 龍之介 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryunosuke Nagai Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Ryunosuke Nagai'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ryunosuke Nagai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryunosuke Nagai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryunosuke Nagai şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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