Ryusei Suzuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryusei Suzuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryusei Suzuki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryusei Suzuki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryusei Suzuki 28 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryusei Suzuki Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Ryusei Suzuki'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ryusei Suzuki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryusei Suzuki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryusei Suzuki şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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