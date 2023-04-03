Ryusei Tabata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryusei Tabata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryusei Tabata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryusei Tabata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryusei Tabata 11 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田端 琉聖 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryusei Tabata Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rissho University futbol takımında oynamaktadır. Rissho University takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Ryusei Tabata'nin Rissho University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ryusei Tabata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryusei Tabata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2022 yılında Rissho Univ.
Ryusei Tabata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryusei Tabata şuan Rissho University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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