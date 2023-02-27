Ryuta Koike kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryuta Koike Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryuta Koike adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryuta Koike Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryuta Koike 29 Ağustos 1995 tarihinde Hachioji, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小池 龍太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryuta Koike Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS JAPAN yapmaktadır. Ryuta Koike, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 29 Mayıs 2020 tarihinde katılmıştır. Ryuta Koike'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryuta Koike Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryuta Koike isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ryuta Koike Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryuta Koike futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Reno. Yamaguchi

6 Ocak 2017 yılında Kashiwa Reysol

30 Temmuz 2019 yılında KSC Lokeren

29 Mayıs 2020 yılında Yokohama F. M.

Ryuta Koike Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryuta Koike şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ryuta Koike Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Matsugaya FC, Yokogawa Musashino FC Jr, JFA Acadamy Fukushima

Japonya takımında 25 numaralı formasıyla 24 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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