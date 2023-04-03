Ryuta Sakakihara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryuta Sakakihara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryuta Sakakihara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryuta Sakakihara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryuta Sakakihara 23 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 榊原 琉太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryuta Sakakihara Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Fukuoka University futbol takımında oynamaktadır. Fukuoka University takımına - tarihinde katılmıştır. Ryuta Sakakihara'nin Fukuoka University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ryuta Sakakihara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryuta Sakakihara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryuta Sakakihara şuan Fukuoka University takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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