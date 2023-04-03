Ryuta Sakakihara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryuta Sakakihara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ryuta Sakakihara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryuta Sakakihara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.