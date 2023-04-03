Ryuto Kiriyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryuto Kiriyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ryuto Kiriyama kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryuto Kiriyama ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.