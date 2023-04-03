Ryuto Kiriyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryuto Kiriyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryuto Kiriyama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryuto Kiriyama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryuto Kiriyama 8 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 桐山 龍人 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryuto Kiriyama Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Ryuto Kiriyama'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ryuto Kiriyama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryuto Kiriyama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2023 yılında Niigata Uni H&W
Ryuto Kiriyama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryuto Kiriyama şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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