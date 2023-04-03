Ryuto Suzuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryuto Suzuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryuto Suzuki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ryuto Suzuki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ryuto Suzuki 2 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 鈴木 良太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ryuto Suzuki Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Toin University of Yokohama futbol takımında oynamaktadır. Toin University of Yokohama takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ryuto Suzuki'nin Toin University of Yokohama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ryuto Suzuki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ryuto Suzuki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2022 yılında Toin Univ.
Ryuto Suzuki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ryuto Suzuki şuan Toin University of Yokohama takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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