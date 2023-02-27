Ryuya Nishio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryuya Nishio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryuya Nishio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryuya Nishio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryuya Nishio 16 Mayıs 2001 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 西尾 隆矢 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryuya Nishio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Ryuya Nishio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Ryuya Nishio'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Ryuya Nishio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryuya Nishio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryuya Nishio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryuya Nishio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Cerezo Osaka

Ryuya Nishio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryuya Nishio şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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