Rza Cafarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rza Cafarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rza Cafarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rza Cafarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rza Cafarov 3 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Rza İsa oğlu Cəfərov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rza Cafarov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rza Cafarov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rza Cafarov'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rza Cafarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rza Cafarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rza Cafarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rza Cafarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Neftchi 2 Baku

1 Temmuz 2022 yılında Neftçi Baku

Rza Cafarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rza Cafarov şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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