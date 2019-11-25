S-400 denemesinden rahatsız oldu! CHP'li Çeviköz'e ders niteliğinde cevap

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım tehditlerine karşın S-400 hava savunma sistemini Rusya'dan satın aldı.

Temmuz'da, S-400'lerin ilk filosunda yer alan iki batarya Ankara'ya getirilmişti ve Mürted Hava Üssü'ne kurulumu tamamlanmıştı.

S-400'lere ait radar sistemi testinin yapılması için Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 uçakları ve diğer hava unsurları iki gün boyunca Ankara semalarında uçuş gerçekleştirmeye devam edecek.

CHP'Lİ ÇEVİKÖZ RAHATSIZ OLDU

Washington yönetiminin tüm tehditlerine rağmen Rusya'dan S-400 alımı askıya alınmamışken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, rahatsız oldu. Çeviköz, Twitter'daki paylaşımında, "S-400’ler Türkiye Hava Sahasını savunmak için mi Ankara’yı savunmak için mi? 600 km radar menzili olan sistem yerleşim merkezleri dışında test edilemiyor mu?" sorularını sordu. Çeviköz, aldığı tepkilerle soru sorduğuna adeta pişman oldu.

SAVUNMA SANAYİİ UZAMANI TURAN OĞUZ: İLKOKULDA OKUYAN, ZEKA GERİLİĞİ OLMAYAN HER ÇOCUK BİLİR

Çeviköz'ün sorusuna peş peşe tokat gibi cevaplar geldi. Çeviköz'ün art niyetli sorusuna Savunma Sanayi uzmanı Turan Oğuz, "1)Ankara Turkiye’nin bir ilidir. 2)Ankara’ya konuşlandırılan bir S-400 doğal olarak TR’nin büyük bir kısmını da korur. 3)Eksiksiz test için radar kapsama alanının tamamında (uzağında da yakınında da) test gerekir. Bunları ilkokulda okuyan, zeka geriliği olmayan her çocuk bilir" şeklinde madde madde sıraladı.

ÇEVİKÖZ'E SOSYAL MEDYADA TOKAT GİBİ CEVAPLAR

Başka bir Twitter kullanıcısı Doç. Dr. Sezai Çelik ise Çeviköz'e "Ankara’yı düşmandan ve düşmanlarımızın yerli işbirlikçilerinden korumak için.. Ne o! Rahatsız mı oldunuz!.." sorusunu sordu.

CHP'li Çeviköz'e verilen ders niteliğindeki cevaplar şu şekilde: