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  3. S-400 konusunda ABD’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hadsiz söylem!

S-400 konusunda ABD’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hadsiz söylem!

Türkiye'nin yeni S-400 hava savunma sistemleri satın alması durumunda ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırımlarda bulunacağı ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez tarafından açıklandı.

S-400 konusunda ABD’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hadsiz söylem!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın zamanda bir set S-400 hava savunma sistemi daha alınabilir açıklaması yapmıştı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez bu açıklamayı değerlendirdi.

CAATSA yasasını (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası) kaleme alırken oldukça net olduklarını belirten Menendez, Rus ordusu ya da istihbarat daireleriyle kayda değer düzeyde iş yapan her kuruluşa yaptırım uygulanmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

S-400 ALINIRSA YAPTIRIMLAR OLACAK

Türkiye'nin yeni (S-400) alımlarının yeni yaptırımlar anlamına geleceğinin altını çizdi.

CBS kanalında yaptığı mülakatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington’dan baskı gelmesine rağmen bir set Rus S-400 hava savunma sistemi daha satın alınabileceğini belirtmişti.

S-400 konusunda ABD’den Erdoğan’a tehdit!

F-35 SATMAMAKLA HATA ETTİLER

Erdoğan Türkiye’ye S-400 konusunda sürekli yapılan baskının kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulamış ve ABD’nin bu bahaneyle Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satmamasının hata olduğunu söylemişti.

S-400 konusunda ABD’den Erdoğan’a tehdit!

BÖLGESEL KONULARLA İLGİLİ RUSYA’YLA GÖRÜŞME

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü Soçi’de bir araya gelecekler. Suriye, Afganistan ve Libya’nın içerisinde yer aldığı bölgesel konular hakkında görüşme yapılacak.

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