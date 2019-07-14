S-400 teslimatında beşinci uçak Mürted’e indi

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin teslimatının üçüncü gününde beşinci uçak sabah saatlerinde Mürted Hava Üssü'ne indi.

Rusya'dan sevkıyatların ilk iki gününde toplamda 4 uçak Türkiye'ye geldi. Bugün sabah saatlerinde hareketlilik tekrardan başladı ve beşinci uçak Ankara Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı. Getirilen malzemeler askeri araçlarla indirilip hangarlara taşınacak.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, teslimatın üçüncü günüde toplamda 3 uçağın Ankara Mürted Hava Üssü'ne ineceğini duyurdu. Gün içerisinde iki uçağın daha Mürted'e gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA