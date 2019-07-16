S-400'de 10'uncu uçak Türkiye'ye indi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerini taşıyan 10'uncu uçağın Ankara Mürted Hava Meydanı'na indiğini duyurdu.

Bakanlığın, Twitter adresinden yapılan açıklamada "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 10'uncu uçak Mürted Hava Meydanı'na indi" ifadeleri kullanıldı.

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DHA